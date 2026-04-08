Western (sortie de résidence) Mimizan
vendredi 23 avril 2027 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Western (sortie de résidence)
Parnasse Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 18:30:00
fin : 2027-04-23 19:30:00
Date(s) :
2027-04-23
SORTIE DE RÉSIDENCE -DANSE – ARTS VISUELS -VIRTUEL
Le collectif AAO vient une semaine en résidence au Parnasse pour travailler sa prochaine création. Une sortie de résidence permettra de découvrir un aperçu de leur travail et de rencontrer les artistes.
Dès l’âge de 11 ans
Western sera une pièce pluri-artistique à destination des adolescents, traversée par les thématiques du virtuel, du rapport à soi et à son image, et des relations qui se tissent entre les jeunes – dans l’espace réel comme dans les mondes numériques.
Portée par deux interprètes – une danseuse et un poète sonore – la pièce mêle corps, voix, son et images dans un dispositif immersif intégrant mapping vidéo et graphismes projetés.
Covoiturage : urlr.me/VZ74vC .
Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
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English : Western (sortie de résidence)
L’événement Western (sortie de résidence) Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan
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