Informations pratiques

Mimizan

Western (sortie de résidence)

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 18:30:00

fin : 2027-04-23 19:30:00

Date(s) :

2027-04-23

SORTIE DE RÉSIDENCE -DANSE – ARTS VISUELS -VIRTUEL

Le collectif AAO vient une semaine en résidence au Parnasse pour travailler sa prochaine création. Une sortie de résidence permettra de découvrir un aperçu de leur travail et de rencontrer les artistes.

Dès l’âge de 11 ans

Western sera une pièce pluri-artistique à destination des adolescents, traversée par les thématiques du virtuel, du rapport à soi et à son image, et des relations qui se tissent entre les jeunes – dans l’espace réel comme dans les mondes numériques.

Portée par deux interprètes – une danseuse et un poète sonore – la pièce mêle corps, voix, son et images dans un dispositif immersif intégrant mapping vidéo et graphismes projetés.

Covoiturage : urlr.me/VZ74vC .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com

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English : Western (sortie de résidence)

L’événement Western (sortie de résidence) Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan