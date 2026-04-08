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Western (sortie de résidence) Mimizan

vendredi 23 avril 2027 · Mimizan

Western (sortie de résidence) Mimizan

Informations pratiques

Début
vendredi 23 avril 2027
Fin
vendredi 23 avril 2027
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parnasse
Ville
40200 Mimizan
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Mimizan

Western (sortie de résidence)

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 18:30:00
fin : 2027-04-23 19:30:00

Date(s) :
2027-04-23

SORTIE DE RÉSIDENCE -DANSE – ARTS VISUELS -VIRTUEL

Le collectif AAO vient une semaine en résidence au Parnasse pour travailler sa prochaine création. Une sortie de résidence permettra de découvrir un aperçu de leur travail et de rencontrer les artistes.

Dès l’âge de 11 ans
Western sera une pièce pluri-artistique à destination des adolescents, traversée par les thématiques du virtuel, du rapport à soi et à son image, et des relations qui se tissent entre les jeunes – dans l’espace réel comme dans les mondes numériques.
Portée par deux interprètes – une danseuse et un poète sonore – la pièce mêle corps, voix, son et images dans un dispositif immersif intégrant mapping vidéo et graphismes projetés.

Covoiturage : urlr.me/VZ74vC   .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35  leparnasse@mimizan.com

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English : Western (sortie de résidence)

L’événement Western (sortie de résidence) Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan

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