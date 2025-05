Westie on the promenade – Centre Expo Congrès Mandelieu-la-Napoule, 5 juillet 2025 07:00, Mandelieu-la-Napoule.

Alpes-Maritimes

Westie on the promenade Centre Expo Congrès 836, boulevard des écureuils Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-05

Bienvenue à l’un des plus grand festival de West Coast Swing d’Europe !

.

Centre Expo Congrès 836, boulevard des écureuils

Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 09 61 94 legaswing@gmail.com

English :

Welcome to one of Europe’s biggest West Coast Swing festivals!

German :

Willkommen zu einem der größten West Coast Swing Festivals in Europa!

Italiano :

Benvenuti ad uno dei più grandi festival europei di West Coast Swing!

Espanol :

Bienvenido a uno de los mayores festivales de West Coast Swing de Europa

L’événement Westie on the promenade Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule