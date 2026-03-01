LESBIAN & QUEER PARTY

Soirée prioritaire aux personnes s’identifiant comme femmes, les.bi.ennes, trans ou non-binaire. (L’équipe se réserve le droit d’admission.)

Samedi 14 mars, Wet For Me célèbre tou.te.s les dykes, tou.te.s les queers, celles et ceux qui marchent pour nos droits et celleux qui font vibrer nos fêtes.

Cette programmation est la tienne. Rejoins le mouvement !

Line-up artistes :

KALIKA (LIVE), ELOI (DJ SET), BIMINI, BÉROU, RAG, A-440, CHARLEEPS, NOON, RUE ST. DÉNIs & CLOVIS LE FEU

WET FOR ME, march for dykes à La Machine ce samedi 14 mars 2026 !

Le samedi 14 mars 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 13 à 19 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/wet-for-me-march-for-dykes/ https://fb.me/e/8b2cbsKLt https://fb.me/e/8b2cbsKLt



