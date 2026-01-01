WET FOR ME – Queer era 2026 : samedi 17 janvier à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
WET FOR ME – Queer era 2026
En 2026, on choisit de mouiller le sol de La Machine du Moulin Rouge. En 2026, on veut transpirer nos colères, célébrer nos corps, le bruit et la sueur.
WET FOR ME, la première de 2026 à La Machine ce samedi 17 janvier 2026 !
Le samedi 17 janvier 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 13 à 19 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/wet-for-me-queer-era-2026/
https://fb.me/e/8rGbBe0xq
