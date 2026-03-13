Wet Leg + Lambrini Girls Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Wet Leg + Lambrini Girls

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Avec son rock à guitares survitaminées, Wet Leg a sauté toutes les étapes du succès pour rejoindre directement la case consécration et s’apprête à électriser le Grand théâtre.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

With their high-energy guitar rock, Wet Leg has skipped all the steps to success and gone straight to the top, and they are set to electrify the Grand Theatre.

L’événement Wet Leg + Lambrini Girls Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme