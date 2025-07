Wet side story – Compagnie Mechanic, scènes d’été en Gironde Tiers-Lieu Usine végétale Le Fieu

Wet side story – Compagnie Mechanic, scènes d’été en Gironde Jeudi 24 juillet, 20h30 Tiers-Lieu Usine végétale Gironde

Réservation obligatoire

Début : 2025-07-24T20:30:00 – 2025-07-24T21:30:00

Fin : 2025-07-24T20:30:00 – 2025-07-24T21:30:00

Plongez dans l’opéra mouillé de l’été !

Dans le cadre des Scènes d’Été en Gironde, découvrez Wet Side Story de la Compagnie Mechanic : un spectacle décalé, drôle et poétique où la salle de bain devient scène de théâtre et la baignoire un drakkar prêt à naviguer dans un univers fantasque !

Au programme : acrobatie, chant lyrique, jonglerie détournée (avec des pommeaux de douche !) le tout dans une scénographie ludique et inventive qui ravira petits et grands.

Gratuit – Tout public

Teaser vidéo à découvrir ici : https://youtu.be/Vv7vRMwv12o?si=kXk7M4TEhL84w6KY

Une douche comme vous n’en avez jamais prise !

Réservations & informations : 05.57.56.09.92 ou contact.cargo209@gmail.com

©Mechanic