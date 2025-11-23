Wetz Medaa avec repas Wasselonne

Wetz Medaa avec repas Wasselonne dimanche 23 novembre 2025.

Wetz Medaa avec repas

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 12:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Dimanche 23 novembre à 12h, Espace Municipal Saint Laurent

Wetz Medaa avec repas suivi d’une après-midi dansante animée par l’orchestre les Dominos

Tarif 20 € (incluant le repas 1 bretzel, bouchée à la reine, dessert et café). Boissons en sus . Portes ouvertes dès 11h.

Billetterie au bureau de Wasselonne en Fête dès le lundi 13 octobre à 9h30, bureau de Wasselonne en Fête .

Contact Wasselonne en Fête, 03 88 59 12 00, wasselonne-en-fete@wasselonne.org .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Wetz Medaa avec repas Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble