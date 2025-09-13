Wetz-Owe Ottrott

Ottrott Bas-Rhin

Samedi 2025-09-13 20:00:00

2025-09-13 23:30:00

2025-09-13

Soirée Wetz-Owe avec les Tontons Blagueurs plus de 2h d’histoires drôles en alsacien et français. Rires garantis ! Ouverture de la salle à 18h30, placement libre, petite restauration sur place. Réservation avant le 7 septembre 2025.

Venez passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur lors de ce Wetz-Owe (soirée de blagues) animée par « Les Tontons Blagueurs ». Plus de deux heures d’histoires drôles en alsacien et en français vous attendent, entre humour local, anecdotes savoureuses et clins d’œil au quotidien alsacien. Que vous compreniez parfaitement le dialecte ou non, le rire est universel et partagé par tous.

La salle ouvrira ses portes à 18h30 placement libre. Petite restauration sur place.

Réservation obligatoire avant le 7 septembre 2025. .

Avenue des Myrtilles Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 63 13 50 tirer.pointer.ottrott@gmail.com

English :

Wetz-Owe evening with the Tontons Blagueurs: over 2 hours of funny stories in Alsatian and French. Laughter guaranteed! Hall opens at 6:30pm, free seating, light refreshments on site. Reservations required by September 7, 2025.

German :

Wetz-Owe-Abend mit den Tontons Blagueurs: über 2 Stunden lustige Geschichten auf Elsässisch und Französisch. Lachen ist garantiert! Saalöffnung um 18:30 Uhr, freie Platzwahl, kleine Snacks vor Ort. Reservierung vor dem 7. September 2025.

Italiano :

Serata Wetz-Owe con i Tontons Blagueurs: oltre 2 ore di storie divertenti in alsaziano e francese. Risate garantite! L’auditorium apre alle 18.30, l’ingresso è libero, è disponibile un leggero rinfresco. Prenotazione obbligatoria entro il 7 settembre 2025.

Espanol :

Velada Wetz-Owe con los Tontons Blagueurs: más de 2 horas de divertidas historias en alsaciano y francés. Risas garantizadas El auditorio abre sus puertas a las 18.30 horas, entrada gratuita, refrigerio. Reserva obligatoria antes del 7 de septiembre de 2025.

L’événement Wetz-Owe Ottrott a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile