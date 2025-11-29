Weval – Chorophobia + 1ère partie : Enfant Sauvage Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Weval – Chorophobia + 1ère partie : Enfant Sauvage Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris samedi 29 novembre 2025.

Une irrésistible invitation à la fête et à la danse. Voilà l’exaltante impression que procure Chorophobia, vibrant patchwork électro, parsemé d’éclats psychédéliques, à la dynamique ultra funky. Le mot « chorophobie » désignant… la peur de danser, l’album peut donc s’appréhender comme un puissant antidote musical, apte à libérer les corps les plus inhibés et à susciter d’ardentes liesses collectives.

Jusqu’à présent, Harm Coolen et Merijn Scholte Albers – soudés depuis plus de dix ans au sein de Weval – explorent un univers plutôt atmosphérique via des compositions très ciselées entre electronica, pop et ambient. Rythmes plus rapides, groove mis en exergue, rendu sonore brut et direct : sans rien céder sur leur exigence au niveau de la production, ils marquent une nette évolution de leur style avec ce quatrième album foncièrement ludique et détendu, tout au plaisir intuitif du mouvement.

Produisant une musique électronique aussi fureteuse qu’accrocheuse, le duo néerlandais Weval – en route vers la gloire – fait halte au CENTQUATRE-PARIS pour célébrer la sortie de son nouvel album, Chorophobia, avec un entrain maximal.

Le samedi 29 novembre 2025

de 19h30 à 23h00

payant

39,66 euros

19h30 : ouverture des portes

20h00 : début des concerts (1re partie)

Vestiaire payant (2 euros l’article)

Bar et petite restauration sur place

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre

Accessible aux personnes non-voyantes ou malvoyantes.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

