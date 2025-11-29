WEVAL – LE CENTQUATRE-PARIS Paris

WEVAL Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Super! & Le CENTQUATRE-PARIS présentent :WEVAL – Chorophobia Album Release Tour au CENTQUATRE-PARIS le 29 novembre 202519h30 : Ouverture des portes 20h00 : Début des concerts (première partie)Le duo néerlandais Weval (Harm Coolen & Merijn Scholte Albers) signe son grand retour en 2025, avec Chorophobia à paraître chez Ninja Tune, leur album le plus rythmé à ce jour. Révélés en 2013 et salués pour leurs disques mêlant electronica, pop psyché et ambiances cinématographiques (Weval, The Weight), ils ont toujours cultivé une forme d’introspection sonore, à la lisière des genres.Mais ici, poussés par le concept de « chorophobie » — la peur de danser — ils prennent le contre-pied de leurs habitudes. Ce quatrième album marque une rupture assumée : rythmes plus rapides, groove mis en avant, choix de production bruts et immédiats. Inspirés par une simple photo d’ami DJ mangeant d’une main et mixant de l’autre, ils adoptent un ton plus ludique, chaotique et désinhibé.Chorophobia sonne comme une fête en appartement où les styles se croisent sans filtre : touches d’acid, bass, funk, éclats psychédéliques… Un patchwork vibrant qui interroge la notion même de musique à danser . Sans renier leur finesse de production, Weval ose le lâcher-prise. Résultat : un disque libre, mouvant, joyeusement imparfait, qui invite à se reconnecter au plaisir instinctif du mouvement.Rendez-vous le 29 novembre 2025 sous la Nef du CENTQUATRE-PARIS pour un live qui s’annonce mémorable.

LE CENTQUATRE-PARIS 5, Rue Curial 75019 Paris 75