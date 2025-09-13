WFFA Pulse Nice 2025 Le 109 Nice

WFFA Pulse Nice 2025 Le 109 Nice samedi 13 septembre 2025.

WFFA Pulse Nice 2025

Le 109 89 Route de Turin Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-09-13 12:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-13

Le circuit mondial de compétition de football freestyle se déplace en Europe pour une nouvelle compétition palpitante le tournoi de qualification européen pour la finale du Championnat du monde de football freestyle !

Le 109 89 Route de Turin Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 12 71 11 chantiersangneuf@ville-nice.fr

English : WFFA Pulse Nice 2025

The world freestyle football competition circuit is moving to Europe for another exciting competition: the European Qualifying Tournament for the World Freestyle Football Championship Final!

German : WFFA Pulse Nice 2025

Die Welttour der Freestyle-Fußballwettbewerbe zieht für einen neuen, aufregenden Wettbewerb nach Europa: das europäische Qualifikationsturnier für das Finale der Freestyle-Fußballweltmeisterschaft!

Italiano : WFFA Pulse Nice 2025

Il circuito mondiale di calcio freestyle si sposta in Europa per un’altra entusiasmante competizione: il torneo europeo di qualificazione per la finale del campionato mondiale di calcio freestyle!

Espanol : WFFA Pulse Nice 2025

El circuito mundial de competiciones de fútbol freestyle llega a Europa para otra emocionante competición: ¡el torneo europeo de clasificación para la final del Campeonato del Mundo de Fútbol Freestyle!

