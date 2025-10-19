What iz Reality à la Coconerie La Coconnerie Aurel

What iz Reality à la Coconerie

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Anne Steinbohr et Barnabé Borhstein, physiciens des particules, sont mandatés par leur laboratoire pour une tournée de vulgarisation scientifique au sujet de la nature du réel.

English :

Particle physicists Anne Steinbohr and Barnabé Borhstein have been commissioned by their laboratory to go on a popular science tour about the nature of reality.

German :

Die Teilchenphysiker Anne Steinbohr und Barnabé Borhstein werden von ihrem Labor beauftragt, eine populärwissenschaftliche Tour über die Natur des Realen zu machen.

Italiano :

I fisici delle particelle Anne Steinbohr e Barnabé Borhstein sono stati incaricati dal loro laboratorio di fare un tour di divulgazione scientifica sulla natura della realtà.

Espanol :

Los físicos de partículas Anne Steinbohr y Barnabé Borhstein han recibido el encargo de su laboratorio de realizar una gira de divulgación científica sobre la naturaleza de la realidad.

