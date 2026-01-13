What the teuf #4 Tours

What the teuf #4

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05 18:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Trois charges électriques, une seule soirée pour tout faire imploser.

POGO CAR CRASH CONTROL + SUN (Brutal Pop) + THIS WILL DESTROY YOUR EARS

Avec Negative Skills, leur nouvel album sauvage et incandescent, le quatuor Pogo Car Crash Control pousse encore plus loin son mélange de punk, metal et rage viscérale, porté par des lives où l’énergie brute devient une véritable déferlante. C’est frontal, abrasif, sans concession.

SUN, prêtresse de la “Brutal Pop”, enchaîne avec son cocktail unique de puissance metal et d’hymnes pop taillés pour les stades. Après les Zéniths avec Shaka Ponk, Taratata et sa première date au Hellfest 2025, elle débarque avec un son qui ne ressemble à rien d’autre implacable, massif, galvanisant.

Et pour ouvrir la soirée, This Will Destroy Your Ears. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

English :

Three electrical charges, a single evening to implode everything.

