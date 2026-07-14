WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT SKATEBOARDING OU COMMENT JE SUIS DEVENU DANSEUR · Benoit Canteteau · BAL#4 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
vendredi 21 mai 2027 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT SKATEBOARDING OU COMMENT JE SUIS DEVENU DANSEUR · Benoit Canteteau · BAL#4 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 21 mai 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation
Benoît Canteteau revisite ses années skate et les met en regard de l’adulte qu’il est devenu. Figures et souvenirs se répondent sur scène, laissant apparaître deux âges à la fois.
Que nous apprennent nos chutes ?
Avec WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT (…), Benoît Canteteau revisite ses années skate et les met en regard de l’adulte qu’il est devenu. Figures et souvenirs se répondent sur scène, laissant apparaître deux âges à la fois. Persévérer, chercher l’équilibre, recommencer : tomber, encore. Une manière d’apprendre à grandir et de se construire à force d’essayer.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-05-21T20:30:00.000+02:00
Fin : 2027-05-21T21:20:00.000+02:00
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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/756249-what-we-talk-about-bal-4
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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