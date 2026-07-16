WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT SKATEBOARDING OU COMMENT JE SUIS DEVENU DANSEUR · Benoit Canteteau · BAL#4, Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT SKATEBOARDING OU COMMENT JE SUIS DEVENU DANSEUR · Benoit Canteteau · BAL#4 Vendredi 21 mai 2027, 20h30 Théâtre l’Aire Libre Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:20:00+02:00

Fin : 2027-05-21T20:30:00+02:00 – 2027-05-21T21:20:00+02:00

Que nous apprennent nos chutes ?

Avec WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT (…), Benoît Canteteau revisite ses années skate et les met en regard de l’adulte qu’il est devenu. Figures et souvenirs se répondent sur scène, laissant apparaître deux âges à la fois. Persévérer, chercher l’équilibre, recommencer : tomber, encore. Une manière d’apprendre à grandir et de se construire à force d’essayer.

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/756249-what-we-talk-about-bal-4 »}]

Benoît Canteteau revisite ses années skate et les met en regard de l’adulte qu’il est devenu. Figures et souvenirs se répondent sur scène, laissant apparaître deux âges à la fois.

Daniel Andersson