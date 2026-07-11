Informations pratiques

WHAT WE TALK ABOUT WHEN WE TALK ABOUT SKATEBOARDING OU COMMENT JE SUIS DEVENU DANSEUR · Benoit Canteteau · BAL#4 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Vendredi 21 mai 2027, 20h30

Benoît Canteteau revisite ses années skate et les met en regard de l’adulte qu’il est devenu. Figures et souvenirs se répondent sur scène, laissant apparaître deux âges à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-21T20:30:00.000+02:00

Fin : 2027-05-21T21:20:00.000+02:00

1



Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

