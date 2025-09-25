What’s Cooking (anciennement SVELTIC) à Laillé RECRUTE Agence RENNES EST Laillé

What’s Cooking (anciennement SVELTIC) à Laillé RECRUTE Agence RENNES EST Laillé Jeudi 25 septembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

What’s Cooking Rennes, anciennement Sveltic, fait partie du groupe What’s Cooking. Nous accueillons toujours à bras ouverts les nouveaux talents, donc n’hésitez pas à postuler ! L’ouverture est no…

What’s Cooking Rennes, anciennement Sveltic, fait partie du groupe What’s Cooking. Nous accueillons toujours à bras ouverts les nouveaux talents, donc n’hésitez pas à postuler ! L’ouverture est notre point fort. Ce n’est pas un hasard si notre nom What’s Cooking? contient un point d’interrogation. Nous sommes toujours curieux et ouverts pour de nouvelles idées. Donc oui, nous avons aussi envie d’apprendre à vous connaître. Êtes-vous aussi ouvert(e) d’esprit et entreprenant(e) que nous ? Dans ce cas, nous sommes impatients de faire votre connaissance. Nous vous attendons lors de notre Jobdating : nombreux postes à pourvoir : Opérateur polyvalent de production H/F Conduite de ligne Conduite de machine Technicien de maintenance H/F Approvision de Ligne Cuisinier industriel H/F Opérateur de nettoyage de nuit H/F

Venir avec votre CV à jour dès 9h, présentation de l’entreprise et des postes, puis visite de l’entreprise

Agence RENNES EST 35890 Laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine