What’s your sign ? Sortie de résidence du collectif Les Immergé.es Le Bahut Semur-en-Auxois

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

En résidence de création au Bahut à partir du 21 août, le collectif châlonnais Les Immergé.e.s vous convie à une sortie de résidence le vendredi 21 août à 17h sous la forme d’une déambulation. Pensez à réserver la jauge est limitée !

Prénom ? Date d’anniversaire ? Lieu de naissance ?

Trois questions rituelles et voilà votre personnalité dévoilée par les placements énigmatiques des maisons, planètes, signes et ascendants qui composent votre thème astral. Puis un rapide coup d’œil sur votre application mobile ou la rubrique astro d’un journal gratuit et vous prenez connaissance en quelques lignes de votre journée à venir amours glorieuses et finances remarquables, pour peu qu’on n’entre pas dans la saison de Mercure rétrograde.

À l’heure où l’astrologie se décline sous tous les modes, on en discute, on en rit, on s’en moque, mais notre horoscope nous intrigue quand même. Qu’est-ce que cet engouement raconte de nous ? Peut-on y voir un besoin contemporain de spiritualité, mêlé d’humour ? Comment est-on passé d’une pratique ancestrale à un objet de publicité et de consommation de masse ?

Avec les outils du théâtre immersif, le Collectif Les Immergé.es tente une plongée avec le public pour découvrir ce que nos signes racontent de nous, à moins que ce ne soit l’inverse.

Entrée à prix libre

Réservations (jauge limitée) collectif.les.immerges@gmail.com .

