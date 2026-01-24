Wheels and waves Biarritz

Wheels and waves

Cité de l’Océan Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Du 10 juin au 14 juin 2026 , le Wheels and Waves revient à Biarritz.

Evénements incontournable pour les amateurs de belles cylindrées, surf, skate et art.

L’esprit reste inchangé un village animé à la Cité de l’Océan, des courses, des virées collectives dans l’arrière pays, des compétitions de surf, une grande exposition, de la musique. .

Cité de l’Océan Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

English : Wheels and waves

