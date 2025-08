WHEELZ GAMES Canet-en-Roussillon

WHEELZ GAMES Canet-en-Roussillon samedi 27 septembre 2025.

WHEELZ GAMES

Direction Canet Sud Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 18:30:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Wheelz, c’est bien plus qu’un festival :

c’est une expérience urbaine, artistique et sportive

au cœur de Canet-en-Roussillon !

.

Direction Canet Sud Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 jules@wheelzfestival.com

English :

? Wheelz is much more than a festival:

it’s an urban, artistic and sporting experience

in the heart of Canet-en-Roussillon!

German :

? Wheelz ist viel mehr als ein Festival:

es ist ein urbanes, ? künstlerisches und ? sportliches Erlebnis

im Herzen von Canet-en-Roussillon!

Italiano :

? Wheelz è molto più di un festival:

è un’esperienza urbana, artistica e sportiva

nel cuore di Canet-en-Roussillon!

Espanol :

? Wheelz es mucho más que un festival:

es una experiencia urbana, artística y deportiva

en el corazón de Canet-en-Roussillon

L’événement WHEELZ GAMES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-04 par CANET TOURISME