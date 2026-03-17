Wheobe Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône

Wheobe

Quai Saint Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:00:00

fin : 2026-04-15 23:00:00

Date(s) :

2026-04-15

WHEOBE préfère les chemins sinueux aux lignes droites trop sages. Le groupe façonne un univers à son image, mouvant et contrasté, porté par une approche résolument impressionniste du son. Avec son premier album A Strained Ocean, WHEOBE déploie une palette riche et audacieuse, puisant dans un rock alternatif puissant.

Nourrie d’influences multiples allant de la liberté du jazz à l’énergie brute de la noise, leur musique se révèle intense et habitée. Sur scène, le groupe livre une expérience sans concession, jouant avec les extrêmes pour délivrer un message sincère et profondément authentique. Une proposition sonore où la puissance organique rencontre une sensibilité à fleur de peau, invitant le public dans un voyage électrique hors des sentiers battus. .

Quai Saint Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Wheobe

L’événement Wheobe Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)