WHERE IS JHON Espace Fayolle Guéret

WHERE IS JHON

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Un western allégorique en théâtre d’objet…Desperado City Un matin à l’aube. Moose, le chiende la ville pousse les deux portes battantes du saloon, avec entre ses crocs un truc brillant l’étoile du shérif. Une chose est sûre, jamais John ne se serait séparé de plein gré de son insigne. Partant à sa recherche, Billie, sa fille unique, va convaincre le charismatique Lee Rogers de l’accompagner. En lui demandant de venir avec elle, Billie, jeune sang-mêlé , espère aussi apprendre

qui était sa mère. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

