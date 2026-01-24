WHERE IS JHON Espace Fayolle Guéret
WHERE IS JHON Espace Fayolle Guéret vendredi 27 février 2026.
WHERE IS JHON
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Un western allégorique en théâtre d’objet…Desperado City Un matin à l’aube. Moose, le chiende la ville pousse les deux portes battantes du saloon, avec entre ses crocs un truc brillant l’étoile du shérif. Une chose est sûre, jamais John ne se serait séparé de plein gré de son insigne. Partant à sa recherche, Billie, sa fille unique, va convaincre le charismatique Lee Rogers de l’accompagner. En lui demandant de venir avec elle, Billie, jeune sang-mêlé , espère aussi apprendre
qui était sa mère. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : WHERE IS JHON
L’événement WHERE IS JHON Guéret a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Grand Guéret