Where Is My Mind ? / La Nuit rock 90’s SUPERSONIC Paris

Where is My Mind ?!

MTV diffuse en continu les clips des guitar heroes de ton adolescence, tu ne jures que par le grunge de Kurt Cobain, les mélodies pop de Weezer, les excentricités de Gwen Stefani ou de Bjork. De 23h à 6h du matin viens danser sur les meilleurs sons rock des années 90s !

Live tribute à 1h de Banga

DJ set rock 90s de Vynil Coyote et Sheitan

Si tu aimes: Nirvana / Pixies / Placebo / Red Hot Chili Peppers / The Cranberries / No Doubt / Blur / Oasis / Beatis Boys / Garbage / Texas / Lenny Kravitz / The Breeders / Pulp / Sonic Youth / Green Day / The Offsprings / Garbage / Rem / The Verve / Rage Against The Machine / Radiohead / The Cardigans..

Pour t’ambiancer dès maintenant, on t’a préparé une petite playlist : https://spoti.fi/37MGiRH

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le vendredi 24 avril 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 10 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

