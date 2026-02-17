Where Water Remembers – Exposition de Clarice Calvo-Pinsolle Galerie Paradise Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition de résidence Dans l’eau persiste une mémoire, un flux invisible où circulent vibrations, gestes et résonances.Avec « Where Water Remembers », Clarice Calvo-Pinsolle développe une recherche sonore et sculpturale où l’eau, l’air et la vibration deviennent des matières à part entière. Son travail explore la manière dont le son s’imprime dans les corps et les matériaux, comme une mémoire vivante en transformation permanente.Présentée sous la forme d’une performance, l’installation se déploie comme un rituel d’activation de sculptures-instruments. Par le geste, la circulation des flux et des systèmes mécaniques, ces entités acoustiques génèrent des phénomènes de résonance, d’oscillation et de propagation, transformant l’espace en paysage sonore évolutif.Entre immersion sensorielle, écoute corporelle et perception spatiale, cette installation invite à expérimenter un milieu résonant où formes, matières et vibrations entrent en dialogue et se synchronisent temporairement. Exposition du 21 février au 21 mars 2026 :du mercredi au samedi de 14h à 18h.Et sur rendez-vous au 06 61 70 80 96 Vernissage le vendredi 20 février 2026 à partir de 18h30, performance à 19h30

Galerie Paradise Centre-ville Nantes 44000

06 61 70 80 96 http://www.galerie-paradise.fr contact@galerie-paradise.fr



