WHICH?GARDEN le jardin bio qui nourrit la terre, le corps et l’âme ! Which?Garden Étang-sur-Arroux

WHICH?GARDEN le jardin bio qui nourrit la terre, le corps et l’âme !

Which?Garden Lieu-dit Fougerette Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-08 2025-11-19 2025-11-22

Un beau jardin qui a été conçu selon les principes de la permaculture et qui vous propose des légumes, petits fruits et herbes bio, tout frais, cultivés avec amour et au fil des saisons. Notre spécialité ? La récolte minute ) A part le maraîchage, Which?Garden comprend également des plantes médicinales, des fleurs comestibles, des bouquets à cueillir soi-même et une pépinière.

Which?Garden signifie Quel?Jardin en français. Le point de départ de ce projet était la question Quel genre d’aliments souhaitons-nous manger?° . Au bout de ces réflexions Une vision pour cultiver autrement, promouvoir la #biodiversité et créer des #solsfertiles qui produisent à leur tour des aliments sains pour nous, les humains.

La visite du jardin peut être combinée avec une visite de la #BaladeCirculaire, notre sentier pédagogique qui présente l’économie circulaire et ses atouts.

Équipements

Parking, toilette sèche.

Transports publics 15 min. à pied depuis la gare SNCF d’Etang-sur-Arroux. .

Which?Garden Lieu-dit Fougerette Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 51 05 81 oui@whichgarden.org

English : WHICH?GARDEN le jardin bio qui nourrit la terre, le corps et l’âme !

German : WHICH?GARDEN le jardin bio qui nourrit la terre, le corps et l’âme !

Italiano :

Espanol :

L’événement WHICH?GARDEN le jardin bio qui nourrit la terre, le corps et l’âme ! Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2025-08-20 par ENERGY CITIES