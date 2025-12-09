WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS de RENAUD COJO La Sirène La Rochelle

WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS de RENAUD COJO Mardi 9 décembre, 20h00 La Sirène Charente-Maritime

TA : 18 · TR : 20 · PT : 22 · SP : 25

Avec FRANÇOIZ BREUT, BARBARA CARLOTTI, BASTIEN LALLEMANT, LESCOP, EMILY LOIZEAU, MATHIAS MALZIEU, ELLI MEDEIROS, FREDRIKA STAHL

La Sirène 111 Boulevard Emile Delmas 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 La Pallice Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 56 46 62 Espace de musiques actuelles de l'agglomération de La Rochelle, La Sirène réunit dans un lieu atypique : un club (450 places) et une grande salle de concert (1200 spectateurs). Programmation éclectique et qualitative, avec 70 concerts par an, allant du jazz au rock, au blues, au rap ou à l'électro.

Chanson, Théâtre