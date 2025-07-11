While my guitar gently weeps Les Quinconces Le Mans
While my guitar gently weeps
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 23:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Renaud Cojo
Dans une scénographie nue et dépouillée, des protagonistes à la carrière musicale bien remplie confieront tous les souvenirs que leur évoquent certaines chansons écrites par d’autres avant de les réinterpréter à leur sauce, histoire de leur donner un deuxième souffle, un sens nouveau. .
