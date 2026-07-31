Whiskers in Yellow! Lohéac
samedi 19 septembre 2026 · Lohéac
Informations pratiques
Lohéac
Whiskers in Yellow!
5 Rue du Manoir Lohéac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette année, l’association Whiskers motors vous convie à un rassemblement de voitures…jaunes!
Au programme: Swap Meet, exposants, animations autour de l’automobile, expositions photos, pilotes Team Whiskers Motorsport, bonne humeur, simplicité, food et ravitaillement boissons.
Si vous avez une voiture jaune, contactez par mail: contact@whiskersmotors.com
L’entrée est gratuite! .
5 Rue du Manoir Lohéac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 22 46 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Whiskers in Yellow! Lohéac a été mis à jour le 2026-07-31 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
À voir aussi à Lohéac (Ille-et-Vilaine)
- Festival Autobrocante Lohéac 3 octobre 2026