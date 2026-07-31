Informations pratiques

Lohéac

Whiskers in Yellow!

5 Rue du Manoir Lohéac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette année, l’association Whiskers motors vous convie à un rassemblement de voitures…jaunes!

Au programme: Swap Meet, exposants, animations autour de l’automobile, expositions photos, pilotes Team Whiskers Motorsport, bonne humeur, simplicité, food et ravitaillement boissons.

Si vous avez une voiture jaune, contactez par mail: contact@whiskersmotors.com

L’entrée est gratuite! .

5 Rue du Manoir Lohéac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 22 46 80

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English :

L’événement Whiskers in Yellow! Lohéac a été mis à jour le 2026-07-31 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté