Whisper in the Rennes | Chorale | La Basse Cour La Basse Cour Rennes dimanche 21 juin 2026.

Whisper in the Rennes | Chorale | La Basse Cour La Basse Cour Rennes Dimanche 21 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une chorale pas tout à fait comme les autres. Des polyphonies à 3, 4, 5 voix, a capella. La précision des nuances et des timbres vocaux pour une interprétation incarnée. Des percussions corporelles e…

Whisper in the Rennes est une chorale toute récente, née en décembre 2024 de l’initiative de Chloé Ludmann, professeure de chant et de technique vocale. Tout a commencé par une première séance d’essai qui a réuni 17 de ses élèves, anciens et actuels. Et depuis, l’aventure est lancée : ensemble, nous voulons porter une folk chaleureuse aux oreilles du monde entier !

Une chorale pas tout à fait comme les autres. Des polyphonies à 3, 4, 5 voix, a capella. La précision des nuances et des timbres vocaux pour une interprétation incarnée. Des percussions corporelles et vocales qui pulsent et soutiennent les chants.

Un voyage à travers les grands classiques folk des seventies et un petit détour ver les trésors méconnus de la folk traditionnelle du monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00.000+02:00

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contact@labassecour.org https://labassecour.org/

La Basse Cour La Basse Cour, Chemin Robert de Boron Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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