WHITE CHRISTMAS DE LA COMPAGNIE LES AMBIANCEURS

Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Évènement incontournable des festivités de Noël à Lunel, le spectacle de la Sainte-Lucie se déroulera cette année le vendredi 12 décembre dès 18 h 30. Rendez-vous à l’entrée du parc Jean Hugo pour découvrir une proposition artistique qui fera la joie des petits et des grands !

Cette année, c’est la Compagnie Les Ambianceurs qui présentera son spectacle déambulatoire musical et lumineux White Christmas dans les rues du centre-ville. Ils vous embarqueront dans l’univers des fêtes avec leur parade blanche et vous feront vibrer et danser, aux sons des musiques traditionnelles de Noël. .

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

English :

A not-to-be-missed event in Lunel’s Christmas festivities, this year’s Sainte-Lucie show will take place on Friday December 12, starting at 6:30 pm. Meet us at the entrance to Parc Jean Hugo to discover an artistic proposal that will delight young and old alike!

German :

Das Spektakel der Heiligen Lucia ist ein Muss für die Weihnachtsfeierlichkeiten in Lunel und findet dieses Jahr am Freitag, den 12. Dezember ab 18.30 Uhr statt. Wir treffen uns am Eingang des Parc Jean Hugo, um ein künstlerisches Angebot zu entdecken, das Groß und Klein begeistern wird!

Italiano :

Evento imperdibile delle festività natalizie di Lunel, lo spettacolo Sainte-Lucie di quest’anno avrà luogo venerdì 12 dicembre alle 18.30. Raggiungeteci all’ingresso del Parco Jean Hugo per scoprire un programma artistico che farà la gioia di grandi e piccini!

Espanol :

Cita ineludible de las fiestas navideñas de Lunel, el espectáculo Sainte-Lucie de este año tendrá lugar el viernes 12 de diciembre a las 18:30 h. Acompáñenos a la entrada del Parque Jean Hugo para descubrir un programa artístico que hará las delicias de grandes y pequeños

