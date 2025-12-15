White Corbeau La Mesón Marseille 1er Arrondissement

White Corbeau

Samedi 14 février 2026 de 19h à 22h.

Samedi soir. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

WHITE CORBEAU en duo avec un percussionniste

Daydreamer depuis toujours, White Corbeau se reconnaît dans cet oiseau facétieux et résilient. Après une enfance baignée d’une multitude d’influences musicales et un apprentissage rigoureux du chant par la chorale, il commence à composer dès l’adolescence. En 2022, il décide de se consacrer entièrement à la musique en commençant par la scène bars, scènes locales mais aussi dans les rues de Bruxelles. White Corbeau sort son premier EP l’année suivante, “Release Mode 1 Out of the Cage”.





En 2025, White Corbeau revient avec un troisième EP, FORÊT.

Naviguant habilement entre soul, pop, rap et afro, White Corbeau transcende les frontières musicales et propose 4 titres résolument positifs qui viennent marquer l’ouverture d’un nouveau chapitre. Véritable conte moderne, FORÊT voit White Corbeau affronter ses peurs et ses doutes, qui prennent ici la forme d’une forêt dense et profonde elle représente ce qui est caché au plus profond de nous-même.

Co-composé par White Corbeau, Gmassa et Dabeedin, ses deux acolytes de scène, ainsi que par Sheldon (75e Session), puis réalisé, mixé et masterisé par Sheldon, le projet condense les multiples influences de l’artistes, que ce soient des ambiances afro sur le morceau “Libère”, la simplicité organique du guitare-voix de “Bodyguard” ou la puissance de “Nova”, naviguant entre rock et hip hop.

Avec FORÊT, White Corbeau nous invite à le suivre sur un chemin initiatique, un appel à renouer avec son énergie intérieure, cette flamme qui sommeille en chacun.e de nous. Cet EP “FORÊT” s’inscrit dans cette recherche d’authenticité, comme une plongée dans l’essence même de son ADN musical. .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 11 61 contact@lameson.com

English :

WHITE CORBEAU duo with percussionist

