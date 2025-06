White Party au Spot Honfleur 8 juillet 2025 16:00

Calvados

White Party au Spot D34 C Honfleur Calvados

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-07-08 21:30:00

2025-07-08

Ladies & Gentlemen,

Spotteurs, Spotteuses ✨

On a essayé de la jouer discret… mais certains avaient déjà flairé le bordel Aujourd’hui, plus question de cacher quoi que ce soit il est temps de vous l’annoncer officiellement !

On vous demande un tonnerre de réservations ⚡️ pour sa toute première fois en Normandie et surtout chez nous, au SPOT ️ !

Je vous demande de l’accueillir comme il se doit :

M. @yann_muller , s’il vous plaît !

DJ et producteur connu pour ses réinventions ensoleillées ☀️ de célèbres morceaux pop en versions acoustiques ou électroniques…

Il saura nous faire chanter, danser, briller ✨ à l’heure de la golden hour !!!

On vous parle de ce fameux M. Muller, mais on ne vous a pas parlé de notre première partie, qui sera tout aussi Chanmé avec les Bisous. Et pour finir, notre incontournable Ceysar qui clôturera cette magnifique White Party.

Pas la peine d’en dire plus, on sait d’avance que vous allez retourner cette plage ️

D34 C

Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 7 57 77 94 43 hello@lespothonfleur.fr

English : White Party au Spot

Rendezvous at the Spot, beach bar in Honfleur

A new beach party on Honfleur beach. We look forward to seeing you there in your best disguises, swaying to the rhythm of DJ Ceysar and Axel Picodot!

German : White Party au Spot

Ladies & Gentlemen,

Spotter, Spotterinnen ??

Wir haben versucht, es geheim zu halten, aber einige haben schon den Braten gerochen? Jetzt ist es an der Zeit, es offiziell zu verkünden!

Wir bitten um zahlreiche Reservierungen für seine allererste Show in der Normandie und vor allem bei uns im SPOT!

? Ich bitte Sie, ihn gebührend zu empfangen:

M. @yann_muller , bitte! ?

DJ und Produzent, der für seine sonnigen Neuerfindungen berühmter Popsongs in akustischen oder elektronischen Versionen bekannt ist?

Er wird uns dazu bringen, zu singen, zu tanzen, zu glänzen ? zur goldenen Stunde ?

Wir haben Ihnen von diesem berühmten Herrn Muller erzählt, aber wir haben Ihnen noch nicht von unserem ersten Teil erzählt, der mit den Bisous genauso Chanmé sein wird. Und zu guter Letzt unser unumgänglicher Ceysar, der diese wunderbare White Party abschließen wird.

Mehr brauchen wir nicht zu sagen, denn wir wissen schon jetzt, dass Sie diesen Strand wieder besuchen werden…?

Italiano :

Signore e signori,

Spotters?

Abbiamo cercato di mantenere un profilo basso, ma alcuni di voi avevano già fiutato il pasticcio? Oggi non c’è da nascondere nulla: è il momento di annunciarlo ufficialmente!

Vi chiediamo di prenotare con noi i biglietti per la sua prima volta in Normandia e soprattutto qui a SPOT!

? Vi preghiamo di dargli un caloroso benvenuto:

M. @yann_muller , per favore!

DJ e produttore noto per le sue reinvenzioni solari di famosi brani pop in versione acustica o elettronica?

Ci farà cantare, ballare e risplendere nell’ora d’oro!

Stiamo parlando del famoso Mr Muller, ma non vi abbiamo ancora parlato del nostro opening act, che sarà altrettanto Chanmé con Les Bisous. E infine il nostro Ceysar, che concluderà questo magnifico White Party.

Non c’è bisogno di aggiungere altro, sappiamo in anticipo che metterete a soqquadro questa spiaggia!

Espanol :

Señoras y señores,

Observadores..

Hemos intentado pasar desapercibidos? pero algunos de ustedes ya habían olfateado el embrollo? Hoy no se trata de ocultar nada: ¡ha llegado el momento de anunciarlo oficialmente!

Le pedimos que reserve sus billetes con nosotros… para su primera vez en Normandía… ¡y sobre todo aquí, en SPOT!

? Le damos una calurosa bienvenida:

M. @yann_muller , ¡por favor! ?

DJ y productor conocido por sus soleadas reinvenciones de famosos temas pop en versiones acústicas o electrónicas?

¡Nos hará cantar, bailar y brillar en la hora dorada!

Hablamos del famoso Sr. Muller, pero aún no le hemos hablado de nuestro telonero, que será igual de Chanmé con Les Bisous. Y por último, pero no por ello menos importante, nuestro Ceysar, que pondrá el broche final a esta magnífica Fiesta Blanca.

No hace falta decir nada más, ¡sabemos de antemano que vais a poner esta playa patas arriba!

