White Party Still

White Party

34 rue des Tuilleries Still Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Samedi 2025-09-27 19:00:00

2025-09-27 23:59:00

2025-09-27

Participez à une soirée dansante placée sous le signe de l’élégance avec la White Party à la salle des fêtes Les Tuileries de Still. L’ambiance sera assurée par DJ Rocco pour une nuit festive et conviviale. Un repas gourmand viendra compléter cette belle soirée, au menu bouchée à la reine accompagnée de tagliatelles. .

34 rue des Tuilleries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 34 02 57 mam.littlehouse@orange.fr

English :

Join us for an elegant evening of dancing at the White Party, with bouchées à la reine and tagliatelle on the menu.

German :

Nehmen Sie an einem eleganten Tanzabend mit der White Party teil, bei der Königinnenhäppchen und Tagliatelle auf der Speisekarte stehen.

Italiano :

Unitevi a noi per un’elegante serata danzante al White Party, con bouchées à la reine e tagliatelle sul menu.

Espanol :

Acompáñenos en una elegante velada de baile en la White Party, con bouchées à la reine y tagliatelle en el menú.

