White Party Still
White Party Still samedi 27 septembre 2025.
White Party
34 rue des Tuilleries Still Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27 23:59:00
Date(s) :
2025-09-27
Participez à une soirée dansante placée sous le signe de l’élégance avec la White Party, bouchées à la reine et tagliatelle au menu.
Participez à une soirée dansante placée sous le signe de l’élégance avec la White Party à la salle des fêtes Les Tuileries de Still. L’ambiance sera assurée par DJ Rocco pour une nuit festive et conviviale. Un repas gourmand viendra compléter cette belle soirée, au menu bouchée à la reine accompagnée de tagliatelles. .
34 rue des Tuilleries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 50 34 02 57 mam.littlehouse@orange.fr
English :
Join us for an elegant evening of dancing at the White Party, with bouchées à la reine and tagliatelle on the menu.
German :
Nehmen Sie an einem eleganten Tanzabend mit der White Party teil, bei der Königinnenhäppchen und Tagliatelle auf der Speisekarte stehen.
Italiano :
Unitevi a noi per un’elegante serata danzante al White Party, con bouchées à la reine e tagliatelle sul menu.
Espanol :
Acompáñenos en una elegante velada de baile en la White Party, con bouchées à la reine y tagliatelle en el menú.
L’événement White Party Still a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig