Who cares ? – Biche Prod – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:30 – 22:00

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Spectacle hybride pour fable écologique Comment trouver sa place dans un monde traversé par les catastrophes environnementales et les drames humains ? Flux d’informations en tous sens, médias sensationnalistes et fake news alimentent un climat anxiogène au quotidien… Face à cette impossibilité croissante à rester en contact avec l’humain et la nature, l’artiste se lance dans un rituel de reconnexion pour trouver son positionnement : un parcours qui le conduira dans des contrées exotiques balayées par les ouragans, mais aussi dans le passé lointain, au temps de la disparition des dinosaures. Il s’agit de voir comment, en se connectant avec ces drames lointains, on peut finir par reconsidérer son propre environnement avec un regard neuf, métamorphosé. Mêlant théâtre, danse, musique et cinéma, « Who cares ? » est une fable écologique qui raconte la transformation du monde et de soi. Conception, scénographie, écriture, bande sonore, mise en scène et interprétation : Guillaume BariouInterprétation chant : Suzon BariouAccompagnement chorégraphique et dramaturgique : Audrey Bodiguel Durée : 1h25 Tout public à partir de 12 ans Représentations vendredi 6 et samedi 7 février 2026 à 20h30

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr