Who killed Youssef Beidas ? par Chrystèle Khodr

Bouches-du-Rhône

Who killed Youssef Beidas ? par Chrystèle Khodr Jeudi 12 juin 2025 de 18h à 18h50.

Deuxième séance à 19h30.

Vendredi 13 juin 2025 de 17h30 à 18h20.

Autres séances à 17h30 et 20h.

Samedi 14 juin 2025 de 15h30 à 16h20.

Samedi 14 juin 2025 de 15h30 à 16h20.

Autres séances à 17h et 19h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

Tarif : 15 – 15 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12 15:30:00

fin : 2025-06-14 16:20:00

Date(s) :

2025-06-12

2025-06-13

2025-06-14

Cette performance interactive singulière explore la proximité entre l’étendue et le langage du capitalisme et les différents cycles d’histoires d’amour ratées. Il prend la chute historique de Intra Bank en 1966 comme point de départ pour réfléchir sur l’effondrement financier actuel au Liban.

Jouant des codes du théâtre, de l’installation sonore et des jeux interactif, Chrystèle Khodr créé une forme hybride pour 22 spectateurs.



Lieu Friche la Belle de Mai, salle Seita .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This singular interactive performance explores the proximity between the scope and language of capitalism and the various cycles of failed love stories.

German :

Diese einzigartige interaktive Performance erforscht die Nähe zwischen dem Ausmaß und der Sprache des Kapitalismus und den verschiedenen Zyklen gescheiterter Liebesgeschichten.

Italiano :

Questa singolare performance interattiva esplora la vicinanza tra la portata e il linguaggio del capitalismo e i vari cicli di storie d’amore fallite.

Espanol :

Esta singular performance interactiva explora la proximidad entre el alcance y el lenguaje del capitalismo y los diversos ciclos de historias de amor fallidas.

