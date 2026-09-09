Why Always Loge présente France 98 par Stéphane MEUNIER Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Why Always Loge présente France 98 par Stéphane MEUNIER

Vendredi 11 septembre 2026 de 10h à 17h.

Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 20h. Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-11 17:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

L’expo Photo France 98 organisée par Why Always Loge est à Marseille du 11 au 13 Septembre 2026

France 98 par Stéphane Meunier — Why Always Loge



Près de 30 ans après le sacre des Bleus, l’exposition France 98 fait étape à Marseille du 11 au 13 septembre 2026, pour faire revivre de l’intérieur l’une des plus grandes aventures du football français.



À travers une sélection de plus de 80 photographies rares et inédites de Stéphane Meunier, réalisateur du documentaire culte Les Yeux dans les Bleus, l’exposition plonge le public dans l’intimité de l’équipe de France championne du monde en 1998. Vestiaires, bus, chambres d’hôtel, moments de concentration ou de complicité ces images racontent les hommes derrière les champions, loin des pelouses et des images officielles.



Le choix de Marseille prend une dimension particulière c’est au Stade Vélodrome que les Bleus avaient débuté leur Coupe du Monde 1998 face à l’Afrique du Sud. La cité phocéenne entretient également un lien fort avec cette génération, notamment à travers les joueurs passés par l’OM et Zinédine Zidane, enfant de Marseille et figure emblématique de cette équipe.



Après Paris en 2025 et Valence en 2026, l’exposition poursuit ainsi son parcours avec une étape marseillaise pensée comme un hommage à une ville qui vibre pour le football.



L’exposition est gratuite et ouverte à tous, du 11 au 13 septembre, de 10h à 20h, au 52 rue de la République (13002 Marseille) le visiteurs pourront découvrir plus de 80 clichés sur l’épopée des Bleus de 98. Une projection du documentaire Les Yeux dans les Bleus est également proposée au 9 rue Chevalier Roze (13002 Marseille). .

Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 77 67 12 21 contact.loge@gmail.com

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English :

The Photo France 98 exhibition, organized by Why Always Loge, will take place in Marseille from September 11 to 13, 2026

L’événement Why Always Loge présente France 98 par Stéphane MEUNIER Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille