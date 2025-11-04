Why Note? au Marcounet Peniche Marcounet Paris

« Why Note? » est un quintet de jazz et soul dont certains membres jouent depuis plus de 25 ans ensemble.

Le répertoire mêle la ferveur des bossas latines aux tempos des swings trépidants jusqu’aux déhanchés de la funk/soul, des compositions originales aux standards intemporels.

A la fois quintet de jazz/soul ou duo chant-piano, sans renier les origines des negro spirituals ni confiner à un élitisme vain, « Why Note? » est un vaisseau multiforme qui emmène ses auditeurs dans un tour du monde du jazz et soul inoubliable.

Composition :

Jérôme Joaille (sax ténor)

Stéphane Clergerie (trombone)

Bertrand Martin (piano)

Luc « Woucash » Podrzycki (batterie/voix)

Cyrille Manente (basse électro-acoustique)

+ friends !

Venez à bord de la péniche Marcounet pour un voyage (immobile) musical jazz (et au-delà) avec Why Note?

Le dimanche 04 janvier 2026

de 18h00 à 21h00

payant Prévente standard : 12 EUR

Tarif sur place : 15 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

https://www.facebook.com/whynotejazz/