Why Notes Spectacle chorale à Prahecq

Place de l’Église Prahecq Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

La chorale Why notes de Saint-Martin-de-Bergnegoue organise une rencontre de chorales, samedi 29 novembre à 20h30.

Ce concert réunira une centaine de choristes de quatre chorales.

7€ & gratuit jusqu’à 12 ans .

Place de l’Église Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Why Notes Spectacle chorale à Prahecq

German : Why Notes Spectacle chorale à Prahecq

Italiano :

Espanol : Why Notes Spectacle chorale à Prahecq

L’événement Why Notes Spectacle chorale à Prahecq Prahecq a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Niort Marais Poitevin