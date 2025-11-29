Why Notes Spectacle chorale à Prahecq Prahecq
Place de l’Église Prahecq Deux-Sèvres
Tarif : – – 7 EUR
La chorale Why notes de Saint-Martin-de-Bergnegoue organise une rencontre de chorales, samedi 29 novembre à 20h30.
Ce concert réunira une centaine de choristes de quatre chorales.
7€ & gratuit jusqu’à 12 ans .
Place de l’Église Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
