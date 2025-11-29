Why Notes Spectacle chorale à Prahecq Prahecq

Why Notes Spectacle chorale à Prahecq Prahecq samedi 29 novembre 2025.

Place de l’Église Prahecq Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

La chorale Why notes de Saint-Martin-de-Bergnegoue organise une rencontre de chorales, samedi 29 novembre à 20h30.
Ce concert réunira une centaine de choristes de quatre chorales.
7€ & gratuit jusqu’à 12 ans   .

Place de l’Église Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

