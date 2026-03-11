Wick after work Joyeux retraités et donneurs de sang Wickerschwihr
jeudi 10 septembre 2026 · Wickerschwihr
Informations pratiques
Wickerschwihr
Wick after work Joyeux retraités et donneurs de sang
place de la mairie Wickerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 21:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Bienvenue à Wickerschwihr ! Profitez de cet after work pour passer un bon moment entre amis autour de cet apéritif organisé par les sapeurs pompiers du village.
Bienvenue à Wickerschwihr ! Profitez de cet after work pour passer un bon moment entre amis autour de cet apéritif organisé par l’ASW Basket 0 .
place de la mairie Wickerschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 21 mairie@wickerschwihr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to Wickerschwihr! Take advantage of this after-work opportunity to spend some quality time with friends over an aperitif organized by the village fire department.
L’événement Wick after work Joyeux retraités et donneurs de sang Wickerschwihr a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de Colmar