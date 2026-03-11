UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wickerschwihr

Wick after work Joyeux retraités et donneurs de sang Wickerschwihr

jeudi 10 septembre 2026 · Wickerschwihr

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
place de la mairie
Ville
68320 Wickerschwihr
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Wickerschwihr

Wick after work Joyeux retraités et donneurs de sang

place de la mairie Wickerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 21:00:00

Date(s) :
2026-09-10

Bienvenue à Wickerschwihr ! Profitez de cet after work pour passer un bon moment entre amis autour de cet apéritif organisé par les sapeurs pompiers du village.
Bienvenue à Wickerschwihr ! Profitez de cet after work pour passer un bon moment entre amis autour de cet apéritif organisé par l’ASW Basket 0  .

place de la mairie Wickerschwihr 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 21  mairie@wickerschwihr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to Wickerschwihr! Take advantage of this after-work opportunity to spend some quality time with friends over an aperitif organized by the village fire department.

L’événement Wick after work Joyeux retraités et donneurs de sang Wickerschwihr a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de Colmar

À voir aussi à Wickerschwihr (Haut-Rhin)