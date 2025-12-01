Wicked au cinéma La Belle Equipe Place de l’Église Callac

Wicked au cinéma La Belle Equipe

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La suite des aventures d’Elphaba et Glinda, deux sorcières légendaires du pays d’Oz, liées puis déchirées par le destin, poursuivant chacune sa propre quête de vérité et de justice. .

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

L’événement Wicked au cinéma La Belle Equipe Callac a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol