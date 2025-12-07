Wicked Partie II Karaoké Cinéma Le Félix Labouheyre

Wicked Partie II Karaoké

Venez chanter lors d’un karaoké organisé dans le cinéma en avant séance le Dimanche 7 décembre à 15h, pour cette séance les chansons du film seront en VO !

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English : Wicked Partie II Karaoké

Come and sing along to a pre-screening karaoke session in the cinema on Sunday, December 7 at 3 p.m. For this session, the songs from the film will be in VO!

German : Wicked Partie II Karaoké

Am Sonntag, den 7. Dezember um 15 Uhr findet im Kino vor der Vorstellung ein Karaoke-Event statt, bei dem die Lieder des Films in OV gesungen werden

Italiano :

Venite a cantare al karaoke organizzato in sala prima della proiezione di domenica 7 dicembre alle 15. Per questa proiezione, le canzoni del film saranno in VO!

Espanol : Wicked Partie II Karaoké

Ven a cantar a una sesión de karaoke organizada en el cine antes de la proyección del domingo 7 de diciembre a las 15:00. ¡Para esta proyección, las canciones de la película estarán en VO!

