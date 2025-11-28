Wiehnacht’s Stewala (Café de Noël) Turckheim

Wiehnacht’s Stewala (Café de Noël)

6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-26

Café dans un esprit de Noël, ambiance chaleureuse et conviviale qui vous permettra de faire une pause bien au chaud, autour d’un chocolat ou vin chaud accompagnées des douceurs de l’hiver.

Admirez les précieuses boules de Meisenthal fabriquées par le Centre International d’Art Verrier,et retombez en enfance avec la belle exposition de jouets

anciens issue de la collection privée d’Aimé WERNER. .

6 rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 infoturckheim@tourisme-colmar.com

English :

Coffee in a Christmas spirit, warm and friendly atmosphere that will allow you to take a warm break, around a chocolate or mulled wine accompanied by the sweets of winter.

German :

Ein Café in weihnachtlichem Ambiente, in dem Sie eine warme Pause einlegen können, um eine Schokolade oder einen Glühwein mit winterlichen Leckereien zu genießen.

Italiano :

Caffè in spirito natalizio, atmosfera calda e accogliente che vi permetterà di fare una pausa al caldo, intorno a una cioccolata calda o a un vino accompagnato dai dolci dell’inverno.

Espanol :

Café de espíritu navideño, ambiente cálido y acogedor que le permitirá hacer una pausa al calor, en torno a un chocolate caliente o un vino acompañado de los dulces del invierno.

