Wienachtskranzel autour de Saint-Nicolas Hatten
Wienachtskranzel autour de Saint-Nicolas Hatten samedi 6 décembre 2025.
Wienachtskranzel autour de Saint-Nicolas
4 rue des Vergers Hatten Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00
[NOEL EN OUTRE-FORET] Au cours de cette veillée participative, contée et chantée, avec des bredele, du vin chaud et d’autres spécialités, le Saint-Nicolas fera une apparition.
4 rue des Vergers Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com
English :
[NOEL EN OUTRE-FORET] The Saint-Nicolas will make an appearance during this participatory evening of storytelling and song, with bredele, mulled wine and other specialities.
German :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Während dieser Mitmach-Andacht, bei der erzählt und gesungen wird, mit Bredele, Glühwein und anderen Spezialitäten, wird der Nikolaus einen Auftritt haben.
Italiano :
[Durante questa serata di racconti e canti, con bredele, vin brulé e altre specialità, farà la sua comparsa San Nicola.
Espanol :
[Durante esta velada de cuentos y canciones, con bredele, vino caliente y otras especialidades, aparecerá San Nicolás.
