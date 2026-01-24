WIINTER FAMILY WEEK DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : Mardi 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-03-05 19:30:00

2026-02-12 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05

Faites rêver vos enfants, montez de nuit au sommet de la station.

Participez en famille à une descente aux flambeaux, c’est magique !

Inscription à l’accueil de l’ESF ou au +33 (0)4 68 30 03 74. Inclus un flambeau à LED Niveau 2e étoile minimum requis Intermédiaire.

Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 03 74

English :

Make your children dream, climb to the top of the resort by night.

Take part in a magical family torchlight descent!

Registration at ESF reception or +33 (0)4 68 30 03 74. Includes LED torchlight Minimum 2nd star level required Intermediate.

