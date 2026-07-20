Wikipaloma L’entourage pro du · de la musicien·ne SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Wikipaloma L’entourage pro du · de la musicien·ne

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Conférence animée par Julien Francioli

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Lecture hosted by Julien Francioli

L’événement Wikipaloma L’entourage pro du · de la musicien·ne Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes