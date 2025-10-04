Wiktionnaire et Wikicommons : le parler lyonnais Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon

Wiktionnaire et Wikicommons : le parler lyonnais Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Lyon samedi 4 octobre 2025.

Wiktionnaire et Wikicommons : le parler lyonnais Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Venez découvrir et enrichir les outils Wikipédia autour du parler lyonnais. Influencé par le franco-provencal mais distinct du patois lyonnais, le parler lyonnais se compose de mots bien de chez nous ! Venez lantibardanner dans le « Littré de la Grand’Côte » ou les « Contes du gros caillou » afin de sélectionner des termes et expressions qui viendront ensuite enrichir le wiktionnaire.

Médiathèque du Bachut – Marguerite Duras 2 Place du 11 Novembre 1918, 69008 Lyon, France Lyon 69008 Le Bachut Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478781212 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/mediatheque-du-bachut-marguerite-duras [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/3538/date/9941 »}] En figure de proue de la place du Bachut, la médiathèque s’offre un emplacement idéal. De l’extérieur, une immense façade en verre donne une idée de la grandeur du bâtiment : 2 500 m2 répartis sur 5 niveaux reliés par des escaliers en bois suspendus. De l’intérieur, d’immenses baies vitrées laissent entrer la lumière pour inonder toute la médiathèque : des espaces confortables avec des fauteuils pour lire et passer un moment agréable, des espaces de travail avec des places assises “individualisées” pour travailler tranquillement.

Venez découvrir et enrichir les outils Wikipédia autour du parler lyonnais. Influencé par le franco-provencal mais distinct du patois lyonnais, le parler lyonnais se compose de mots bien de chez nous…

Cours Pitiot – © Creative Commons – Paternité. Pas d’utilisation commerciale. Pas de modification.