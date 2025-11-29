Wild Classical Music Ensemble + Manu Louis – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 19:30 –

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Club concerts LA BELGIQUE DANS TOUS SES ÉTATSC’est avec deux formations belges hors normes qu’est inauguré le premier Club Concerts de la saison : une soirée, deux concerts et une découverte d’un vin local. Manu Louis (Techno punk & art pop) : Chanteur et compositeur belge installé à Berlin, Manu Louis est un trublion avant-gardiste touche-à-tout. Passant sans complexe de l’électro la plus entêtante à la chanson française kitsch et dissidente, l’artiste se complaît à brouiller les pistes et effacer les frontières entre les styles. Chanteur passionné, agitateur de boutons, il joue également de la guitare avec une sensibilité punk-jazz tout à fait personnelle. C’est accompagné d’une multitude d’instruments électroniques et de vidéos décalées qu’il transforme ses performances survoltées en véritable machine à danser, tout en plongeant le public dans son univers poétique et tendrement dérangé.> Manu Louis (multi instruments) Wild Classical Music Ensemble (rock enflammé) : Il suffit d’écouter les disques du Wild Classical Music Ensemble, et notamment le formidable single post-punk « On reste heureux », pour comprendre que la différence n’est pas un frein à la création. Bien au contraire ! Leur son unique est un mélange de riffs punk/rock, de rythmes fanatiques et d’envolées de flûte et synthé enflammés, sur lesquels gravitent des chants à plusieurs voix et en plusieurs langues qui grattent rudement autant qu’ils réconfortent. Les concerts de Wild Classical Music Ensemble sont des expériences physiques intenses, des tranches de joie et d’énergie communicatives qui ne laissent personne indifférent. C’est ça la tornade belge !> Sébastien Faidherbe (basse, chant), Johan Geenens (flûte numérique, chant), Nathan Copienne (synthé, chant), Nathan Ysebaert (guitare, chant) et Damien Magnette (batterie, sons et chant) Durée estimée :1er concert : 45 min.2e concert : 55 min. à 1h.

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr