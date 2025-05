WILD RIVER SOUL – Crest, 24 mai 2025 20:00, Crest.

Drôme

WILD RIVER SOUL Salle AMAPE- 43 rue des Alpes Crest Drôme

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Concert du Groupe Wild River Soul au profit des Restaurants du Coeur De la Drôme.

Chant: Carolyn Griffith/Guitare: Jacques Serme/Basse: Vincent Busson/Batterie: Florian Lopez.

Salle AMAPE- 43 rue des Alpes

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 82 12 wildriversoul@gmail.com

English :

Concert by Wild River Soul in aid of Restaurants du Coeur De la Drôme.

Vocals: Carolyn Griffith/Guitar: Jacques Serme/Bass: Vincent Busson/Drums: Florian Lopez.

German :

Konzert der Gruppe Wild River Soul zugunsten der « Restaurants du Coeur De la Drôme ».

Gesang: Carolyn Griffith/Gitarre: Jacques Serme/Bass: Vincent Busson/Schlagzeug: Florian Lopez.

Italiano :

Concerto dei Wild River Soul a favore dei Restaurants du Coeur De la Drôme.

Voce: Carolyn Griffith/chitarra: Jacques Serme/basso: Vincent Busson/batteria: Florian Lopez.

Espanol :

Concierto de Wild River Soul a beneficio de Restaurants du Coeur De la Drôme.

Voz: Carolyn Griffith/Guitarra: Jacques Serme/Bajo: Vincent Busson/Batería: Florian Lopez.

