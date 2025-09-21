Wild Rose – Exposition – Festival QPN Centre Claude Cahun Nantes

Wild Rose – Exposition – Festival QPN Centre Claude Cahun Nantes mercredi 31 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition dans le cadre de la QPN 2025 – 29e édition.Après « Illusion » en 2024, la Quinzaine Photographique Nantaise poursuit la réflexion avec la thématique « Réalité », du 26 septembre au 2 novembre 2025, dans 14 lieux pour 21 expositions. Exposition proposée au Centre Claude Cahun : »Wild Rose » de Gabrielle Duplantier Après « Volta », son ouvrage incontournable, imprimé deux fois et à nouveau épuisé aujourd’hui, et « Terres basses », livre plus sombre où elle évoquait la mort de sa mère, Gabrielle Duplantier revient avec un nouveau projet, « Wild Rose », qui renoue avec une photographie lumineuse, celle qu’on avait découverte dans « Volta ».Après une série de voyages et l’épisode du confinement, Gabrielle Duplantier est de retour dans la maison familiale, au milieu des bois et à proximité d’un lac. Elle y construit sa propre maison, comme un refuge, un radeau. Cet endroit lui permettra de se retrouver, d‘être vraiment elle-même… Dans ce lieu sauvage gravite tout un petit peuple, la famille, les amis, les enfants… entourés par une nature matricielle qu’elle photographie avec grâce. Portraits allégoriques, paysages habités, animaux messagers on retrouve ici tout ce que l’on aime dans la photographie de Gabrielle Duplantier. du 17 octobre 2025 au 10 janvier 2026 au Centre Claude Cahun :mercredi au samedi de 15h à 19h Vernissage jeudi 16 octobre 2025 à partir de 18h30

Centre Claude Cahun Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

09 52 77 23 14 https://centreclaudecahun.fr contact@centreclaudecahun.fr https://www.festival-qpn.com/