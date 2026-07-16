WILD ROSE EXPOSITION – GABRIELLE DUPLANTIER, Pepita Galerie, Ascain

Informations pratiques

WILD ROSE EXPOSITION – GABRIELLE DUPLANTIER 4 – 6 décembre Pepita Galerie Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T18:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T10:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00

Vernissage vendredi 4 décembre à 18h

Galerie Pepita – Ascain

Exposition dans le cadre du Salon du Livre-Photo d’Ascain

» Gabrielle Duplantier est photographe indépendante depuis 20 ans. Elle grandit dans une famille d’artistes et, depuis sa petite enfance, ses questionnements trouvent corps dans la création artistique ; elle arrive à la photographie en autodidacte, librement. Inspirée par la nature, le territoire et les gens qui l’entourent, elle développe depuis plusieurs années un travail où l’intime et la féminité sont au cœur de sa recherche. Dans la série intitulée Wild Rose elle photographie la nature comme repli et celles et ceux qui croisent son chemin; elle pose sur ces visages et sur ces paysages un regard tendre quasi amoureux qui montre à chaque image une grande émotion. La beauté ici se révèle dans des petits riens : ses images et son univers sont empreints d’une grâce et d’une simplicité qui ne laissent pas indifférent·es.

Cette série fait suite à ses deux premiers ouvrages Volta (2014) et Terres basses (2018).

La plupart des photographies présentées ici sont prises à partir de 2020, année qui marque la fin de plusieurs projets de voyages et le début d’un nouveau cycle : repli forcé dû à la crise Covid, le monde à l’arrêt, Gabrielle se réfugie dans sa maison familiale, et décide de changer de vie. Elle capture des scènes de son environnement proche, familier, comme si elle le redécouvrait, comme un hommage elle se laisse porter par eux. Avec Wild Rose, Gabrielle Duplantier nous offre des images aériennes et fantasmagoriques au noir et blanc puissant… entrelacs d’arbres, portraits de femmes et d’enfants, façades de vieux bâtiments, animaux messagers. On y retrouve les sujets chers à Gabrielle avec un air d’apaisement retrouvé, on y sent une palpitation, comme une réconciliation avec la vie. »

Sur cette histoire, qui n’était pas un projet mais l’est devenu malgré elle, la photographe a travaillé avec passion et discrétion, ne partageant ses images qu’avec son éditeur, David Fourré. Wild Rose, est un livre tendre, tant par sa forme que par son contenu, et souligne l’approche que Gabrielle a toujours suivie : « Prendre des photos, c’est aimer ce que l’on voit. »

Pepita Galerie Ascain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06.11.10.56.94 https://pepita-galerie.fr/ Pépita Galerie, implantée à Ascain, au cœur du Pays Basque nord, développe une dynamique au service de la création contemporaine basque et s’affirme comme une structure artistique indépendante en mouvement.

Initiée par Christine Telleria, la galerie agit depuis plusieurs années en faveur d’une scène artistique vivante en soutenant une diversité de pratiques : arts visuels, arts vivants, formes sonores ou expérimentales pour mettre en lumière leurs démarches sensibles, engagées et expérimentales. Elle y défend une approche éthique et sensible de l’art contemporain, où la création devient un outil de dialogue et de transformation. Accès facile :

• Gare SNCF Saint-Jean-de-Luz à 5 km

• Bus direct (ligne 45 – réseau Txik Txak)

• Aéroport Biarritz à 20 min

• Parkings gratuits dans le village

Vernissage vendredi 4 décembre à 18h

©GabrielleDuplantier